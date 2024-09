Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Dienstagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR nach oben.

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 46,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.046 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,44 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 784,67 Mio. EUR gegenüber 771,26 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

