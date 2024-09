Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 46,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 46,00 EUR zu. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.336 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 22,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,24 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Drägerwerk die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Gewinne in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone