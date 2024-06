Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 50,60 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 50,60 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,60 EUR ein. Mit einem Wert von 50,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 21,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 25.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 735,82 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

