Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 50,10 EUR.

Um 15:43 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 50,10 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.907 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 12,18 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,67 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,59 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,13 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,73 EUR im Jahr 2024 aus.

