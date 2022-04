Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 51,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,90 EUR. Bei 51,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 10.004 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2021 markierte das Papier bei 82,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,16 Prozent. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,50 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 8,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,02 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 28.04.2022. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 925,00 Millionen EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.04.2022 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 09.03.2023.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk