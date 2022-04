Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 51,20 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.340 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 82,70 EUR erreichte der Titel am 30.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2022 bei 46,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,02 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 28.04.2022 vor. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 925,00 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,54 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 28.04.2022 gerechnet. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 09.03.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Drägerwerk