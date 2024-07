Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 49,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,0 Prozent auf 49,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 49,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,95 EUR. Bisher wurden heute 287 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,13 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

