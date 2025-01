Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Montagnachmittag ins Plus

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 45,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 45,75 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 45,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.501 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,56 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,76 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 774,57 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 788,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2025 veröffentlicht. Am 05.03.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

