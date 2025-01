Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Vormittag an

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 46,05 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 46,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 46,05 EUR. Bei 45,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,59 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 57,33 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 788,50 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,25 EUR je Aktie.

