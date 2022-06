Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Mittag stärker

Um 07.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 50,20 EUR. Bei 50,40 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.873 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 39,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2022 (45,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 10,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,05 EUR an.

Am 25.05.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 3,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Drägerwerk-Aktie tiefer: Drägerwerk erleidet Quartalsverlust

Drägerwerk-Aktie kräftig unter Druck: Vorsichtiger beim Gesamtjahres-Ausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk AG & Co. KGaA

Bildquellen: Drägerwerk