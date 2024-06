Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk fällt am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 49,25 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 49,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 49,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 149 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 15,23 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,45 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,91 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 761,13 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,94 EUR im Jahr 2024 aus.

