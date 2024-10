Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 48,75 EUR.

Um 15:42 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 48,75 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,90 EUR an. Bei 48,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.027 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 13,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2023 (43,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 11,38 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,33 EUR aus.

Drägerwerk gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 784,67 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 771,26 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

