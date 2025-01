Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 46,75 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr um 0,8 Prozent auf 46,75 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 46,55 EUR. Bei 46,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 3.819 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 14,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 57,33 EUR angegeben.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,77 Prozent zurück. Hier wurden 774,57 Mio. EUR gegenüber 788,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,25 EUR fest.

