Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Nachmittag fester

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 50,80 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,10 EUR. Bei 49,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.189 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 10,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 761,13 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 735,82 Mio. EUR.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,73 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

