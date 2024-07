Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 49,35 EUR zu.

Um 09:00 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 49,35 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 49,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,35 EUR. Zuletzt wechselten 50 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. 13,88 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 41,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,59 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,67 EUR aus.

Am 25.04.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 761,13 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 735,82 Mio. EUR.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

SDAX aktuell: SDAX nachmittags mit Gewinnen