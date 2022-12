Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 42,15 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 42,15 EUR. Mit einem Wert von 42,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2021 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,82 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 11,07 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,43 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk.

Laut Analysten dürfte Drägerwerk im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -3,607 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk