Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 66,00 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 66,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,10 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 5.712 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 10,76 Prozent Luft nach oben. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Am 30.04.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 730,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 735,82 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Drägerwerk die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,79 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

