Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag gefragt

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 48,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:01 Uhr 0,6 Prozent auf 48,00 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 48,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 3.118 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,96 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 12,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,59 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,33 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 788,50 Mio. EUR gelegen.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2024 wird am 03.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,25 EUR je Aktie.

