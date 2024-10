Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittwochmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 47,75 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 47,75 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 810 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 17,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2023 (43,55 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 9,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 25.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,57 EUR im Vorjahresvergleich. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 784,67 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

