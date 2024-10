Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 47,80 EUR ab.

Um 09:00 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 47,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 47,80 EUR. Bei 47,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,55 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 9,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 25.07.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 784,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 771,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

