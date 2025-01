Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 47,25 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 47,25 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,25 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 47,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 54,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 15,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,59 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 57,33 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,94 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,25 EUR je Aktie.

