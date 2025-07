Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 69,30 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 69,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 69,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.861 Drägerwerk-Aktien.

Bei einem Wert von 73,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 5,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 39,11 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,75 Prozent auf 730,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 735,82 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

