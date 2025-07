Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 69,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 11:39 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 69,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 70,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.635 Drägerwerk-Aktien.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Gewinne von 5,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,19 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 730,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,77 EUR je Aktie belaufen.

