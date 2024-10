Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 48,55 EUR ab.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 48,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.263 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2023 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 13,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 10,30 Prozent wieder erreichen.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,33 EUR.

Am 25.07.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 784,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 771,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

