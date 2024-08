Notierung im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

15.08.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 46,10 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 46,10 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,10 EUR an. Bei 46,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14 Drägerwerk-Aktien. Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,91 Prozent. Bei 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,67 EUR aus. Drägerwerk ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 771,26 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 784,67 Mio. EUR ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein

