Drägerwerk Aktie News: Bullen treiben Drägerwerk am Donnerstagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,5 Prozent auf 52,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,5 Prozent auf 52,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 52,20 EUR. Bei 51,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 4.030 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,79 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 19,16 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 57,33 EUR.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 EUR, nach 0,94 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 774,57 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 788,50 Mio. EUR umsetzen können.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2024 wird am 03.04.2025 erwartet. Am 05.03.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Handel: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Kursplus