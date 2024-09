Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Vormittag ausgebremst

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 45,35 EUR.

Um 09:01 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 45,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,35 EUR. Bei 45,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 708 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (41,75 EUR). Abschläge von 7,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,33 EUR.

Am 25.07.2024 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Drägerwerk-Aktie gibt nach: Jefferies hebt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 47 Euro