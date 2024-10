Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 46,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 46,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 46,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.383 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 17,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 43,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,91 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,33 EUR an.

Am 25.07.2024 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 784,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 771,26 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 04.11.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Aktie aus.

