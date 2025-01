Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 56,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 56,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.458 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,50 EUR markierte der Titel am 20.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 62,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 03.04.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

