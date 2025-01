Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 55,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:42 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 55,30 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,50 EUR zu. Bei 54,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.575 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,50 EUR an. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 2,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,94 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 774,57 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 03.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.03.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

