Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 54,30 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 54,30 EUR. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 54,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 749 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,50 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 3,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit Abgaben von 22,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,72 EUR je Aktie belaufen.

