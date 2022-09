Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verbilligt sich am Mittwochvormittag

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 44,45 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,45 EUR aus. Bei 44,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 14 Aktien.

Am 24.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 39,07 Prozent Luft nach oben. Bei 44,75 EUR fiel das Papier am 19.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 58,58 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 25.05.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,44 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 EUR je Aktie erzielt worden. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 862,55 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Drägerwerk dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je Aktie aus.

