Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Dienstagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 46,20 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 46,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 46,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 43,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 7,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 EUR je Drägerwerk-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,33 EUR.

Am 25.07.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 784,67 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,19 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

