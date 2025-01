Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Donnerstagvormittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 56,00 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 56,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 56,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 221 Stück.

Bei 56,90 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 1,61 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 788,50 Mio. EUR gelegen.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 03.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

