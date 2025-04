• Arthur Hayes prognostiziert Bitcoin-Kursanstieg auf bis zu 250.000 Dollar

• US-Notenbankpolitik als zentraler Faktor für mögliche Kursrally

• Weitere Experten wie Tim Draper und Tom Lee teilen diese optimistische Prognose



Aktuell wird ein Bitcoin bei rund 82.000 US-Dollar gehandelt. Damit notiert das Kryptourgestein weit unter seinen Höchstständen von 109.000 US-Dollar aus dem Januar diesen Jahres. Eine Momentaufnahme, glaubt offenbar Kryptoexperte Arthur Hayes.

"Ich wette, BTC erreicht 110.000 Dollar, bevor er 76.500 US-Dollar erneut testet", schrieb der Experte am 24. März auf seinem X-Profil. Damit indizierte er, dass der Bitcoin sein Allzeithoch knacken und neue Rekordstände erreichen könne, es in Folge aber zu einem kräftigen Absturz bis auf 76.500 US-Dollar kommen könnte.

In einem Folgepost revidierte sich Hayes aber und korrigierte seine Aussagen: "Meine Grammatik war etwas daneben. Was ich meine, ist, dass der Preis eher bei 110.000 Dollar als bei 76.500 Dollar liegen wird", so der Marktexperte, der zudem hinterherschob, dass das Ende der Fahnenstange für das Kryptourgestein bei 110.000 US-Dollar noch lange nicht erreicht sein könnte: "Wenn wir 110.000 US-Dollar erreichen, ist es Zeit für Yachtzee [ein Kniffel-ähnliches Würfelspiel, Anm. d. Red.], und wir schauen erst bei 250.000 Dollar zurück", zeigte sich Hayes ultra-bullish für mögliche neue Bitcoin-Kurshöhen.

My grammar was a bit off. What I mean is that the price is more likely to hi $110k than $76.5k next. If we hit $110k, then it’s yachtzee time and we ain’t looking back until $250k.