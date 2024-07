Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Minusbereich

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,75 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,70 EUR aus. Bei 50,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 15,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,59 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 58,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,13 Mio. EUR eingefahren.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie dennoch unter Druck: Einmaleffekte sorgen für Umsatz- und Gewinnanstieg

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert zum Handelsende im Minus