Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 48,00 EUR ab.

Um 15:44 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 48,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 47,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.093 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 13,02 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,59 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,67 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 735,82 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 761,13 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Drägerwerk am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Drägerwerk die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

