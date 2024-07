Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 49,85 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 49,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 49,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,85 EUR. Bisher wurden heute 8 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 11,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 19,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,59 EUR je Drägerwerk-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 25.04.2024 vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 735,82 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

