Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Freitagvormittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 48,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 48,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 48,00 EUR. Bei 48,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 Drägerwerk-Aktien.

Bei einem Wert von 56,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 17,08 Prozent zulegen. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 11,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 60,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 25.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 771,26 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Drägerwerk dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,19 EUR je Aktie belaufen.

