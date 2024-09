Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 44,75 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 44,75 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 44,30 EUR. Mit einem Wert von 45,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.402 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,59 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,70 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,33 EUR an.

Am 25.07.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 784,67 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 771,26 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Drägerwerk-Aktie gibt nach: Jefferies hebt Drägerwerk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 47 Euro