Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 45,90 EUR zu.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 45,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 46,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.930 Drägerwerk-Aktien.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,44 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 9,04 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 60,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 25.07.2024 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Am 04.11.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

