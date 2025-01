Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 55,50 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,9 Prozent auf 55,50 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 55,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.017 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 57,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,06 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 29.10.2024 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 788,50 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 03.04.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Drägerwerk die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

