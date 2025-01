Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gibt am Nachmittag nach

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 55,80 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 55,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.521 Drägerwerk-Aktien.

Am 24.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 32,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 774,57 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 788,50 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Drägerwerk am 03.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Drägerwerk die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Aktie aus.

