Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag gesucht

Um 27.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 49,00 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 49,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,95 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.171 Stück gehandelt.

Bei 82,70 EUR markierte der Titel am 30.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 45,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,81 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 69,05 EUR angegeben.

Drägerwerk gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 28.07.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 27.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 3,58 EUR je Aktie aus.

