Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag im Plus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 55,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 55,70 EUR zu. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 55,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 55,50 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.213 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 57,20 EUR. 2,69 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,24 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 774,57 Mio. EUR, gegenüber 788,50 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,77 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 05.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2024 6,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

