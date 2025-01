Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 55,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 55,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 55,50 EUR. Bei 55,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 239 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 57,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 3,06 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 31,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 774,57 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2025 erfolgen. Am 05.03.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

