Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk steigt am Montagvormittag

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 48,75 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 48,75 EUR. Bei 48,80 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 31 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Gewinne von 15,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (41,75 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 14,36 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,59 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 58,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 0,57 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 784,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 771,26 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,93 EUR je Aktie.

