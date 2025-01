Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 56,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 56,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 56,50 EUR. Bei 55,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.578 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 57,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 774,57 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 6,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

