Designierte EZB-Chefin Lagarde verspricht Agilität bei neuen Herausforderungen - Klimarisiken sollten nicht ignoriert werden

In ihrer Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments (EP) sagte Lagarde: "Als Präsidentin würde ich mich an diese gesunden Prinzipien halten, an das Mandat und an die Agilität, die bei der Anpassung an die Umstände notwendig ist."

Lagarde bekräftigte ihre Aussage, dass sie eine akkommodierende Geldpolitik für längere Zeit notwendig halte. Zugleich plädierte sie dafür, die Nebenwirkungen der Geldpolitik nicht aus den Augen zu verlieren und auch auf die Sorgen der Menschen zu hören.

Lagarde sagte, Zentralbanken müssten ihren geldpolitischen Handlungsrahmen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ihrer Maßnahmen überprüfen. Dabei sei eine globale Kooperation angebracht. Im Hinblick auf das 2003 präzisierte Inflationsziel der EZB von "unter, aber nahe 2 Prozent" sagte Lagarde: "Seit 2003 ist viel Zeit vergangen, und vieles hat sich verändert. Die Bank of Canada prüft ihren geldpolitischen Handlungsrahmen alle fünf Jahre und die Federal Reserve tut es gerade." Die stärkere Betonung von Symmetrie beim EZB-Inflationsziel sei bereits ein Schritt in diese Richtung.

Lagarde: EZB-Portfolio sollte Klimarisiken nicht ignorieren

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage ihrer designierten Präsidentin Christine Lagarde die Risiken beachten, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Lagarde sagte in ihrer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments, ihre persönliche Meinung sei, dass Klimarisiken zum Kern der Mission jeder Institution gehören müssten.

Die EZB könne vielleicht nicht ihr gesamtes Wertpapierportfolio "grün" investieren, aber wenn sie den Märkten signalisiere, dass sie diesem Thema Beachtung schenke, dann würde das sicher bemerkt werden. Auch für Zentralbanken stelle der Klimawandel eine Herausforderung dar.

