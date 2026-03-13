DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 -1,7%Nas22.105 -0,9%Bitcoin62.465 +0,6%Euro1,1416 ±0,0%Öl103,1 +1,4%Gold5.020 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt tiefer -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut
Trump: "Viele Länder" werden Straße von Hormus mit sichern - kein Iran-Abkommen Trump: "Viele Länder" werden Straße von Hormus mit sichern - kein Iran-Abkommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Drei weitere iranische Fußballerinnen verlassen Australien

15.03.26 07:23 Uhr

SYDNEY (dpa-AFX) - Drei weitere Mitglieder des iranischen Frauenfußball-Nationalteams haben Australien wieder verlassen. Das teilte der australische Innenminister Tony Burke mit. Demnach hätten die drei Frauen entschieden, in ihr vom Krieg stark beeinträchtigten Heimatland zurückzukehren.

Wer­bung

Das Schicksal des iranischen Teams hatte in dieser Woche für großen Wirbel gesorgt. Nach ihrem Ausscheiden bei Asien-Cup hatten zunächst fünf Spielerinnen Asyl in Australien beantragt. Eine weitere Spielerin und ein Mitglied aus dem Betreuerstab folgten dem Schritt kurz vor der Abreise am Mittwoch, eine der Frauen änderte aber in letzter Minute noch ihre Meinung.

Stiller Protest im ersten Gruppenspiel

Die Reise der "Löwinnen", wie das Team genannt wird, steht seit Tagen im Mittelpunkt internationaler Aufmerksamkeit. Die Auswahl war wegen eines stillen Protests beim in Australien ausgetragenen Asien-Cup in der Heimat in die Kritik geraten.

Beim ersten Gruppenspiel hatten die Spielerinnen während der Nationalhymne geschwiegen - im Iran wurde das als Zeichen gegen die Führung in Teheran gewertet. Staatsmedien bezeichneten sie später als "Verräterinnen", auch wenn sie bei den folgenden Partien wieder mitsangen.

Wer­bung

Beobachter befürchten, dass den Frauen im Iran Konsequenzen drohen. Oder dass ihre Familien unter Druck geraten, falls sie nicht zurückkehren sollten./tas/DP/zb